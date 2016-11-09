Украинские боевики обстреливают село Октябрь в ДНР даже в присутствии наблюдателей ОБСЕ, начата эвакуация жителей

В среду, 9 октября, около полудня ВСУ открыли артиллерийский огонь по селу Октябрь, что находится в Новоазовском районе на юге ДНР. Происходил обстрел во время инспекции территории наблюдателями миссии ОБСЕ. Они подтвердили обстрел села.

«В результате обстрелов повреждено два дома в Октябре и Калиново. Также поврежден таможенный пункт пропуска, расположенный вблизи сел. Жертв среди мирного населения нет», — сообщил спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин.

Начата эвакуация жителей села Октябрь. В частности, несколько семей с самой обстреливаемой улицы уже перевезены в город Новоазовск.

Напомним: из-за усилившихся обстрелов со стороны ВСУ, командование ДНР перекрыло движение через контрольно-пропускной пункт «Октябрь» на южном участке линии разграничения.