Последствия артиллерийского обстрела ВСУ пос. Ирмино

Представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали последствия артиллерийского обстрела частного сектора Ирмино, входящего в состав Стаханова. В Народной милиции сообщили, что вечером 8 ноября в результате артобстрела был разрушен второй этаж жилого дома по улице Совхозной, еще два дома по этой улице были повреждены осколками. Представители СЦКК совместно с наблюдателями ОБСЕ зафиксировали повреждения, произвели привязку к местности обнаруженных остатков украинских боеприпасов, а также пообщались с местными жителями.