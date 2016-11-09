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Главная Последствия артиллерийского обстрела ВСУ пос. Ирмино опубликовано Nvb2003 в Ср, 09/11/2016 - 19:59

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали последствия артиллерийского обстрела частного сектора Ирмино, входящего в состав Стаханова. В Народной милиции сообщили, что вечером 8 ноября в результате артобстрела был разрушен второй этаж жилого дома по улице Совхозной, еще два дома по этой улице были повреждены осколками. Представители СЦКК совместно с наблюдателями ОБСЕ зафиксировали повреждения, произвели привязку к местности обнаруженных остатков украинских боеприпасов, а также пообщались с местными жителями. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее