Главная

На Ровенщине задержали квартирных воров, промышлявших в четырех областях

опубликовано vinodelov в Ср, 09/11/2016 - 20:03 Новость: тема тэги гео
Тюрьма

30-летнего уроженца Черниговской области и 31-летнего уроженца Сумщины, которые под видом найма квартир посуточно осуществляли из них кражи, задержали правоохранители Ровенской области.

Об этом корреспонденту сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Жертвой злоумышленников стала 33-летняя жительница областного центра. С ее дома они вынесли плазменный телевизор и поверхность газовой плиты.

«Мужчины по объявлению искали изысканные и комфортные квартиры. С владельцами младший из них оговаривал, что снимает жилье на одни сутки, а затем по за два-три часа оба выносили оттуда все ценные вещи. Полицейские установили их причастность к пяти кражам еще в трех областях Украины», — говорит заместитель начальника ГУНП в Ровенской области — начальник криминальной полиции Сергей Волков.

Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Согласно санкции статьи, им грозит до пяти лет лишения свободы.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!