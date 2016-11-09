На Ровенщине задержали квартирных воров, промышлявших в четырех областях

30-летнего уроженца Черниговской области и 31-летнего уроженца Сумщины, которые под видом найма квартир посуточно осуществляли из них кражи, задержали правоохранители Ровенской области.

Об этом корреспонденту сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Жертвой злоумышленников стала 33-летняя жительница областного центра. С ее дома они вынесли плазменный телевизор и поверхность газовой плиты.

«Мужчины по объявлению искали изысканные и комфортные квартиры. С владельцами младший из них оговаривал, что снимает жилье на одни сутки, а затем по за два-три часа оба выносили оттуда все ценные вещи. Полицейские установили их причастность к пяти кражам еще в трех областях Украины», — говорит заместитель начальника ГУНП в Ровенской области — начальник криминальной полиции Сергей Волков.

Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Согласно санкции статьи, им грозит до пяти лет лишения свободы.