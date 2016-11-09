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Главная Ракетными комплексами в ВСУ командуют воры-рецидивисты и алкоголики: свидетельство бывшего бойца ВСУ опубликовано Nvb2003 в Ср, 09/11/2016 - 20:16

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Показания бывшего военнослужащего ВСУ Юрия Гапочки, замначальника расчёта ЗРК „ОСА“. С его слов, после отсидки житель Харькова Юрий Гапочка мирно работал таксистом. Но однажды его тормознули гаишники. Не из-за прозаического нарушения ПДД, а с высокими патриотическими побуждениями — для торжественного вручения представителем военкомата повестки. Таксист не был каким-то исключением. Все мобилизации «патриотов» проходят по стандарту: на предприятиях, в учебных заведениях, на улицах и в подворотнях военкомовские отлавливают и гребут «пушечное мясо», иногда даже не позволяя ему проститься с родными.

Ещё один восполняемый ресурс для украинской армии это зеки. Из них формировали целые подразделения, подобные батальону «Айдар», «Азов». Или «Торнадо», костяк которого только сейчас судят за грабежи, пытки, убийства жителей Донбасса, «освобождённых» им от «террористов».

Из показаний бывшего военнослужащего ВСУ Юрия Гапочки: «Так как я на тот момент не состоял на воинском учёте, я просто выкинул повестку. Но через некоторое время меня привезли принудительно, я сказал, что у меня нет документов, на что мне ответили, что они помогут мне восстановить их. Но помогли восстановить только паспорт и в конечном итоге 30 июля 2015 г. меня забрали на сборочный пункт. В тот же день нас автобусом отправили в учебную часть п.г.т. „Десна“».

Чему же обучали бравого солдата Гапочку? Обращению с лопатой, автоматом или с гранотомётом? Нет. Он сразу вошёл в элиту Вооружённых сил Украины! Как с гордостью пишет герой, в посёлке городского типа Десна он «обучался по специальности замначальника расчёта ЗРК „ОСА“. До середины сентября».

Напомним: дальность стрельбы зенитного ракетного комплекса «Оса» — от 1 500 до 10 000 м. В середине сентября 2015 года уже не велись масштабные боевые действия, а украинская армия, если верить главнокомандующему вооружёнными силами этой страны Петру Порошенко, стала одной из самых боеспособных в Европе. Но если заместителями начальников расчётов ЗРК в это время становились вот такие гапочки, то можно себе представить, какие гапочки «командовали» зенитными ракетами 17 июля 2014 года, когда на высоте 10 000 м. в небе над Украиной был сбит малазийский «Боинг»…

После долгих перепетий Юрий Гапочка решил идти не много ни мало - добровольцем в Народную милицию ЛНР, куда его естественно не только не взяли но и заставили давать показания о своих былых подвигах. Вот такой современный вариант похождений украинского солдата Швейка. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее