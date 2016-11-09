В результате украинских артобстрелов жители южных сел ДНР остались без электроснабжения

Украинские силовики продолжают обстрел южной территории ДНР, в результате чего жители южных сел Октябрь и Куликово остались без электроснабжения. «Как сообщил оперативный дежурный министерства угля и энергетики, сегодня в 13:06 в результате массированной артиллерийской атаки ВСУ была повреждена линия электропередачи 10 кВ, запитанная от подстанции „Красноармейская“ 35 кВ. Обесточено семь трансформаторных подстанций, без электроэнергии остались бытовые потребители сел Октябрь и Куликово, а также поливная насосная» — сообщилп пресс-служба министерства угля и энергетики Республики в среду, 9 ноября.

В министерстве подчеркнули, что начать восстановительные работы и провести переподключение сел по аварийной схеме пока не представляется возможным. «Энергетики Республики проведут обследование линии и ее ремонт, как только позволит боевая обстановка», — сообщили в ведомстве.

Напомним: в результате сегодняшних обстрелов украинскими силовиками южных сел ДНР, разрушены и повреждены жилые дома. Начата эвакуация жителей из села Октябрь, их перевозят в город Новоазовск. Люди смогут вернуться в свои дома, когда обстрелы со стороны ВСУ закончатся.