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В Винницкой области за рулем автомобиля задержали пьяного полицейского

опубликовано vinodelov в Ср, 09/11/2016 - 20:25 Новость: тема тэги гео
Полиция

Вчера, 8 ноября, в Винницкой за нарушение правил дорожного движения правоохранители остановили автомобиль Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился сотрудник Калиновского отдела полиции с признаками опьянения.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Происшествие случилось в городе Калиновка Винницкой области. Предоставить любые документы правоохранителям водитель отказался.

Для установления наличия алкоголя в крови полицейский был доставлен в винницкий наркодиспансер.

По заключению судебно-медицинского эксперта, содержание алкоголя в его крови составлял 0,5 промилле.

Руководитель Главного управления Нацполиции Винницкой Юрий Педос назначил проведение служебного расследования. Задержанный полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Правонарушителя привлекут к административной ответственности по ст.126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством) и ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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