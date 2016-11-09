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Главная В Винницкой области за рулем автомобиля задержали пьяного полицейского опубликовано vinodelov в Ср, 09/11/2016 - 20:25 Новость: тема тэги гео Вчера, 8 ноября, в Винницкой за нарушение правил дорожного движения правоохранители остановили автомобиль Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился сотрудник Калиновского отдела полиции с признаками опьянения. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Винницкой области. Происшествие случилось в городе Калиновка Винницкой области. Предоставить любые документы правоохранителям водитель отказался. Для установления наличия алкоголя в крови полицейский был доставлен в винницкий наркодиспансер. По заключению судебно-медицинского эксперта, содержание алкоголя в его крови составлял 0,5 промилле. Руководитель Главного управления Нацполиции Винницкой Юрий Педос назначил проведение служебного расследования. Задержанный полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей. Правонарушителя привлекут к административной ответственности по ст.126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством) и ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). :: vinodelov :: Автор (или псевдоним)

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