В Винницкой области за рулем автомобиля задержали пьяного полицейского

Вчера, 8 ноября, в Винницкой за нарушение правил дорожного движения правоохранители остановили автомобиль Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился сотрудник Калиновского отдела полиции с признаками опьянения.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Винницкой области.
Происшествие случилось в городе Калиновка Винницкой области. Предоставить любые документы правоохранителям водитель отказался.
Для установления наличия алкоголя в крови полицейский был доставлен в винницкий наркодиспансер.
По заключению судебно-медицинского эксперта, содержание алкоголя в его крови составлял 0,5 промилле.
Руководитель Главного управления Нацполиции Винницкой Юрий Педос назначил проведение служебного расследования. Задержанный полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей.
Правонарушителя привлекут к административной ответственности по ст.126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством) и ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).
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