Представитель Киева привычно сорвал в Минске работу экономической подгруппы на переговорах о Донбассе

Об этом сообщил уполномоченный представитель Луганской НародноРреспублики на Минских переговорах Владислав Дейнего.

«Заседание группы по вопросам экономики и восстановления снова сорвано. За столом заседаний присутствовали представители четырёх сторон: ОБСЕ, РФ, ЛНР и ДНР. Представитель Украины отсутствовал, — рассказал Дейнего. — Координатор господин Пэр Фишер открыл заседание и вынужден был тут же его закрыть по причине отсутствия одной из сторон. Представитель Украины в группе по вопросам экономики и восстановления при этом находился в „Президент-Отеле“, где традиционно проходят заседания Контактной группы и её органов, но зайти в зал заседаний группы и сесть за стол переговоров отказался. Таким образом, Украина продолжает блокировать площадку, на которой необходимо решать вопросы возобновления выплат социальных платежей и пенсий, восстановления экономики и инфраструктуры Донбасса, работы банковской системы на территориях республик и ряд других, критичных для решения вопросов, направленных, прежде всего, на снижение напряжённости в гуманитарной сфере. Целенаправленное блокирование украинской стороной решения критически важных задач Комплекса мер превратилось в официальный modus operandi Украины на Минских переговорах. И там, где невозможно блокировать рассмотрение вопросов по сути, Украина блокирует проведение заседаний групп».

Напомним, в среду, 9 ноября, в Минске состоялись очередные встречи по Донбассу в трех подгруппах: по гуманитарным, политическим и вопросам безопасности.