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Главная Победа Дональда Трампа пошатнула мировые валютные рынки опубликовано Nvb2003 в Ср, 09/11/2016 - 20:43

Аудио&Видео: тема: персоны: география: содержание: рубрики: Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США пошатнуло мировые рынки, которые ставили на выдвиженку демократов Хиллари Клинтон. Так за последние четыре часа на фоне серьезной борьбы между кандидатами в президенты золото подорожало на 4,5% — до $60. А январские фьючерсы нефти марки Brent подешевели на 2,2%. Мексиканский песо отдал набранное ранее преимущество и упал до рекордного минимума к доллару, потеряв 13,1%. На фоне выборов доллар снизился на 3,3% до 101,66 иены. К швейцарскому франку доллар сбавил 1,9%. Канадский доллар упал до восьмимесячного минимума к американскому. Австралийский доллар также снизился на 1,9 процента. Фунт стерлингов прибавил 1,04 процента. Вырос и евро на 2,2 процента. Эксперты считают, что катализатором снижения доллара послужили сообщения о том, что Трамп опережает Клинтон в одном из ключевых штатов — Флориде. Отметим, если ХХ век прошел под знаком "долларизации", то сегодня в мире набирает силу обратный процесс — все больше стран переходит на расчеты в нацвалютах в обход доллара. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее