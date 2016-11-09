«Запомните эту фразу Трампа» — политолог Владимир Корнилов

Политолог Владимир Корнилов (см. фото) считает, что россиянам, как и жителям республик Донбасса не следует слишком надеяться на то, что новый президент соединенных штатов Авмерики Дональд Трамп принесет с собой положительные изменения во внешнюю политику.

«Выражаю искреннее сочувствие всем сторонникам Трампа, пишет политолог. — Поверьте, разочарование наступит очень скоро! Вот если бы он проиграл, тогда можно было бы многие годы жить воспоминаниями об ожиданиях и «упущенных возможностях» в случае победы Трампа… Понимаю, что многие мои друзья сейчас начнут кидать в меня тяжелые предметы, обижаться и говорить: «А что, Клинтон разве была бы лучше?!" Вы знаете, Клинтон была худшим госсекретарем США за последние десятилетия. Что-то мне подсказывает, что президентом она была бы не лучшим (понятно, что мы этого уже никогда не проверим, но можно же сравнить с ее предыдущими „достижениями“).

В ходе теледебатов Трамп сказал одну страшную для будущего президента США вещь, на которую российские СМИ (да и не только российские) фактически не обратили внимание: „Наша внешняя политика должна быть непредсказуема“. Запомните эту фразу…».