Главная

«Запомните эту фразу Трампа» — политолог Владимир Корнилов

опубликовано vinodelov в Ср, 09/11/2016 - 20:49 Новость: тема тэги гео
корнилов

Политолог Владимир Корнилов (см. фото) считает, что россиянам, как и жителям республик Донбасса не следует слишком надеяться на то, что новый президент соединенных штатов Авмерики Дональд Трамп принесет с собой положительные изменения во внешнюю политику.

«Выражаю искреннее сочувствие всем сторонникам Трампа, пишет политолог. — Поверьте, разочарование наступит очень скоро! Вот если бы он проиграл, тогда можно было бы многие годы жить воспоминаниями об ожиданиях и «упущенных возможностях» в случае победы Трампа… Понимаю, что многие мои друзья сейчас начнут кидать в меня тяжелые предметы, обижаться и говорить: «А что, Клинтон разве была бы лучше?!" Вы знаете, Клинтон была худшим госсекретарем США за последние десятилетия. Что-то мне подсказывает, что президентом она была бы не лучшим (понятно, что мы этого уже никогда не проверим, но можно же сравнить с ее предыдущими „достижениями“).

В ходе теледебатов Трамп сказал одну страшную для будущего президента США вещь, на которую российские СМИ (да и не только российские) фактически не обратили внимание: „Наша внешняя политика должна быть непредсказуема“. Запомните эту фразу…».

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!