«Запомните эту фразу Трампа» — политолог Владимир Корнилов
опубликовано vinodelov в Ср, 09/11/2016 - 20:49 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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«Запомните эту фразу Трампа» — политолог Владимир Корнилов
опубликовано vinodelov в Ср, 09/11/2016 - 20:49 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Пришёл, увидел, победил!
|
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