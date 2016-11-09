Боевиков 14-й бригады ВСУ наградили за террор населения Донбасса

Недавно командир одного из механизированных подразделений ВСУ вручил карателям подразделения отличия начальника Генерального штаба Вооруженных сил бывшей Украины «За достижения в военной службе» и «За образцовость в военной службе». Командир отметил: эти награды получили достойные офицеры и солдаты, которые уже не первый год воюют упорно воюют за Украину в Донбассе. Также поздравил личный состав подразделения за занятое I место по итогам боевой подготовки и воинской дисциплины в октябре 2016 года, — информируют в пресс-службе четырнадцатый отдельной механизированной бригады.

— Это результат совместной службы и труда каждого солдата, прапорщика, офицера. Наше подразделение прошло немало испытаний войной и своим боевым опытом доказал, что мы можем и будем, настойчиво и уверенно, делать все для того, чтобы изгнать врагов Украины с земли Донбасса.

Поздравил личный состав своего подразделения, занявший по итогам боевой подготовки и воинской дисциплины, второе место, и командир танкового батальона 14-й бригады ВСУ. Вручил грамоты, объявил благодарности. К слову, командир 3 роты танкового батальона был награжден грамотой президента Украины Петра Порошенко.

В настоящее время украинско-фашистские захватчики из 14-й бригады ВСУ продолжают терроризировать мирное население Донбасса, мародерствовать и заниматься вымогательством.