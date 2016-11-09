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Аваков удалил пост в Facebook, в котором назвал Трампа маргиналом, но потом, из-за насмешек пользователей вернул его обратно

опубликовано Nvb2003 в Ср, 09/11/2016 - 21:08 Новость: тема тэги гео
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После известия о победе на президентских выборах в США Дональда Трампа, глава украинского МВД Арсен Аваков втихаря удалил со своей страницы в Facebook пост о Дональде Трампе, в котором он очень нелестно отзывался о будущем президенте США.
"И опасен он как для Украины, так и для США в такой же степени. Не может маргинал, потакающий диктатуре Путина быть гарантом демократических свобод в США и мире. Не зря Манафорт раньше возглавлял штаб Януковича, а сейчас Трампа. Янукович через Крым сбежал в Россию. Куда Манафорт приведет Трампа?", - написал на своей странице Аваков, дополнив свой пост картинкой с поцелуем между Трампом и Путиным.

Удаление Аваковым этой записи вызвало волну критики и насмешек у пользователей Facebook. В результате, чтобы хоть как то сохранить свое лицо, Аваков в итоге вернул пост обратно на свою страницу.

Порошенко, как и следовало ожидать, оказался умнее Авакова, он на своей странице поздравил Трампа с победой на выборах и выразил надежду на то, что в будущем поддержка США Украины не ослабнет, американские деньги-то ой как не лишние.

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:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"