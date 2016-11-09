Обстрел украинскими оккупантами Докучаевска: прямое попадание в здание магазина

Украинские оккупанты в среду, 9 ноября, днем нанесли артиллерийский удар по центральному району города Докучаевска. Один из снарядов попал в здание магазина. Об этом сообщил мэр Докучаевска Александр Качанов. Дословно: «Сегодня в районе 12:10 в центре Докучаевска зафиксировано прямое попадание предположительно танкового снаряда в магазин по улице Лихолетова 25/8». Качанов отметил, что только по счастливой случайности обошлось без жертв: в момент обстрела в магазине был обеденный перерыв и не было людей.

Кроме того, два жилых дома в Докучаевске повреждены ночными обстрелами со стороны ВСУ. Напомним: за минувшие сутки украинские оккупанты отправили по территории ДНР 550 снарядов и мин. Обстреливались окраины Донецка, Докучаевска, Горловки и Ясиноватой.