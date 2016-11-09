Трамп победил — либеральная Европа в панике

Победа Дональда Трампа на выборах президента США стала шоком для большинства европейских политиков. Вернее, для политической верхушки Евросоюза, насквозь пропитанной неолиберальными ценностями. Основные европейские СМИ продолжают «поносить» Трампа. Подзаголовок в немецком Der Spiegel гласит: «Победа разрушителя». Другой немецкий журнал «Штерн» констатировал, что избрание Трампа вызвало в Германии «удивление, беспокойство и панику». Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что «испытывает глубокий шок», вице-канцлер Зигмар Габриэль расценил победу Трампа как «предупреждение всем нам (европейцам)». Глава Европарламента Мартин Шульц предрек «тяжелые времена в отношениях с Америкой». Канцлер Ангела Меркель попросила Трампа «уважать демократические ценности»: она вряд ли забыла, как в прошлом году он обвинил ее в том, что своей иммиграционной политикой она разрушает Германию.

Французский посол в Вашингтоне Жерар Аро назвал результат выборов катастрофой, по его словам, «на наших глазах разрушается мир». Президент Франции Франсуа Олланд также выразил разочарование в связи с победой Трампа, которая «открывает период неопределенности». В этих условиях, сказал Олланд, Европа должна объединиться.

Незамедлительно поздравили Трампа руководители Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Италии, а за пределами ЕС — России, Египта и Турции. Это и понятно, ведь политика демократов привела к гибельным последствиям для всего Ближнего Востока и поставила мир на грань большой войны.

В восторге от победы Трампа европейские правые популисты: «Альтернатива для Германии» в ФРГ, «Национальный фронт» во Франции, UKIP в Великобритании. Лидер голландской «Партии свободы» Герт Вилдерс написал в Твиттере, что «американский народ наконец-то отвоевывает свою землю».

Без сомнения, глубоко обеспокоены победой Трампа страны Восточной Европы, поскольку новоизбранный президент не только обещал улучшить отношения с Россией, но также заставить раскошелиться европейских союзников по НАТО, которые не выполняют своих финансовых обязательств. В противном случае Трамп пригрозил вывести их из-под действия пятого пункта устава НАТО — гарантии вооруженной помощи США в случае нападения.

И, разумеется, подлинная паника должна царить в Киеве, где были завязаны почти что семейные отношения с нынешним демократическим руководством США, Госдепом и лично вице-президентом Байденом.

Особая тема — тяжелые просчеты европейских политологов, прессы и политического истеблишмента, которые до конца не верили в победу Трампа. Это в очередной раз показывает степень самоослепления неолиберальной элиты и ее отчуждения от гражданского общества. Результат выборов в США — уже второй крупный «прокол» неолибералов после Брексита, который стал первым серьезным сигналом возрождения консервативных ценностей и примата национальных интересов. Победа Трампа — это уже по его собственным словам «Брексит плюс-плюс-плюс».

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