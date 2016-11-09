Трамп победил — либеральная Европа в панике
Французский посол в Вашингтоне Жерар Аро назвал результат выборов катастрофой, по его словам, «на наших глазах разрушается мир». Президент Франции Франсуа Олланд также выразил разочарование в связи с победой Трампа, которая «открывает период неопределенности». В этих условиях, сказал Олланд, Европа должна объединиться.
Незамедлительно поздравили Трампа руководители Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Италии, а за пределами ЕС — России, Египта и Турции. Это и понятно, ведь политика демократов привела к гибельным последствиям для всего Ближнего Востока и поставила мир на грань большой войны.
В восторге от победы Трампа европейские правые популисты: «Альтернатива для Германии» в ФРГ, «Национальный фронт» во Франции, UKIP в Великобритании. Лидер голландской «Партии свободы» Герт Вилдерс написал в Твиттере, что «американский народ наконец-то отвоевывает свою землю».
Без сомнения, глубоко обеспокоены победой Трампа страны Восточной Европы, поскольку новоизбранный президент не только обещал улучшить отношения с Россией, но также заставить раскошелиться европейских союзников по НАТО, которые не выполняют своих финансовых обязательств. В противном случае Трамп пригрозил вывести их из-под действия пятого пункта устава НАТО — гарантии вооруженной помощи США в случае нападения.
И, разумеется, подлинная паника должна царить в Киеве, где были завязаны почти что семейные отношения с нынешним демократическим руководством США, Госдепом и лично вице-президентом Байденом.
Особая тема — тяжелые просчеты европейских политологов, прессы и политического истеблишмента, которые до конца не верили в победу Трампа. Это в очередной раз показывает степень самоослепления неолиберальной элиты и ее отчуждения от гражданского общества. Результат выборов в США — уже второй крупный «прокол» неолибералов после Брексита, который стал первым серьезным сигналом возрождения консервативных ценностей и примата национальных интересов. Победа Трампа — это уже по его собственным словам «Брексит плюс-плюс-плюс».
Источник
:: Nvb2003 ::
Автор (или псевдоним)
Vladimir
О себе
корреспондент "Анна-ньюз"
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