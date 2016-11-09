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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 9 Ноября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Ср, 09/11/2016 - 21:46

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня, 9 ноября, во время проведения встречи Трехсторонней контактной группы в Минске, ВСУ обстреляли населенные пункты Октябрь, Ясное и Докучаевск из запрещенного вооружения. Об этом сообщил на очередном брифинге в Донецке заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «За прошедшие сутки украинские боевики шестьсот шестьдесят пять раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил сто тридцать девять артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм, триста девяносто две мины калибра 120 и 82 мм и двадцать шесть танковых снарядов. Кроме того, применялись гранатометы, БМП и различные виды стрелкового оружия», — заявил Басурин. Он также сообщил, что обстрелам подверглись Зайцево, Горловка, Железная Балка, Широкая Балка, Спартак, Ясиноватая, Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Еленовка, Таврическое, Белая Каменка, Саханка, Ленинское, Коминтерново, поселок шахты «Трудовская» в Петровском районе Донецка. Приказ на открытие огня по территории Республики отдавались командирами ВСУ: Панченко, Брусовым, Шапталой, Мацейко, Николюком, Соколовым и Делятицким. «От артиллерийского и минометного огня с позиций противника получили повреждения один дом по улице Жуковского в Старомихайловке, два жилых дома в Докучаевске, расположенных на улицах Валова и Победы, и два магазина на центральном рынке города. В Донецке получили повреждения два дома по улицам Летчиков и Шестакова, в поселке Октябрь обстреляны два дома по улице Киевской», — рассказал журналистам Эдуард Басурин. Басурин отметил, что в результате минометного обстрела ранения получил один военнослужащий НМ ДНР. Также под артиллерийский обстрел в районе поселка Октябрь попал патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее