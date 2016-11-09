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Главная Сводка событий Новороссии за 9 ноября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Ср, 09/11/2016 - 21:50

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Украинские силовики обстреливают юг Донецкой Народной Республики. Командование ДНР перекрыло движение через контрольно-пропускной пункт «Октябрь» и проводит эвакуацию мирных жителей села. Люди смогут вернуться в свои дома, когда обстрелы закончатся. В результате обстрелов со стороны украинской армии жители сёл Октябрь и Куликово на юге ДНР остались без электроснабжения. Два дома повреждено в сёлах Октябрь и Калиново. Об этом сегодня сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Сегодня утром украинские военные из артиллерийских орудий и тяжелых минометов обстреляли окраины Ясиноватой. А также днём был обстрелян центр Докучаевска, зафиксировано прямое попадание в здание магазина. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Украинская армия выпустила 550 снарядов и мин по окраинам Донецка, Докучаевска, Горловки, Ясиноватой и Тельмановского района. Наряду с тяжелым вооружением в ходе обстрелов Республики ВСУ использовали вооружение БМП, АГС, СПГ и стрелковое оружие. Два жилых дома повреждено в Докучаевске. Два дома в поселках Трудовские и Старомихайловка.

Киевские силовики за минувшие сутки восемь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики. Район села Калиново-Борщеватое четыре раза подвергся обстрелу с направлений сел Новоалександровка и Новозвановка. Огонь велся из 82-мм минометов, АГС, РПГ и стрелкового оружия. С направления села Троицкое из минометов калибром 120 мм были обстреляны районы Алмазной и села Калиново. С направления поселка городского типа Луганское по району села Калиновка велся огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия. Село Желтое подверглось обстрелу из 82-мм минометов и вооружения БМП с направления села Лобачево. "Потерь нет", - отметили в Народной милиции. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее