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Доллар по 35 гривен: какой курс прогнозируют валютчики

опубликовано vinodelov в Ср, 09/11/2016 - 22:18 Новость: тема тэги гео
Доллар

Мысли, почему растет валюта, отличаются так же как и ее курс в украинских банках. Поскольку люди часто меняют свои сбережения на валюту и цены на иностранную продукцию зависят от стабильности курса гривны, то многих не может не интересовать, что будет с долларом в дальнейшем.

Однако никто не может дать утвердительного ответа. Украинские валютчики в один голос утверждают, что не знают, чего ждать завтра, ведь то, что в последнее время делается с курсом их удивляет не меньше. Опять же их мнения расходятся, потому что среди валютчиков есть как оптимисты, так и пессимисты.

Первые утверждают, что колебания курса валют не то, что нормальная ситуация, а даже полезная, так как без этого межвалютный рынок не может существовать. Другие же считают, что такая тенденция из-за того, что в стране бардак и хаос, а соответственно если нет порядка в других сферах жизнедеятельности страны, то его нет и в банке.

Из сказанного ясно, что доля правды в этом есть, ведь официальный курс и на черном рынке существенно отличаются друг от друга. В украинских банках цена доллара колеблется от 25,65 грн. до 26,20 грн., тогда как на черном рынке доллар стоит 26,40 грн. Ситуация с евро аналогичная — в банках его можно купить от 28,20 грн. до 28,88 грн., валютчики предлагают обменять евро на гривны по 29,10 грн.

Не возражают также валютчики, что ситуация с ростом курса валют связана с будущим повышением минимальной зарплаты и таким образом людей понемногу готовят к неизбежному. Предполагается, что с нового года доллар может достичь отметки в 35 гривен. Однако уже прослеживается тенденция, что осенью курс доллара растет. И на это есть ряд причин, среди которых начало отопительного сезона, ведь правительство закупает импортный газ, осенью возвращают проценты по кредитам и традиционно осенью спрос на валюту растет примерно на десять процентов.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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