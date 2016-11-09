Главная

Даже не смешно: новый президент США должен прокричать «Слава Украине!»

опубликовано vinodelov в Ср, 09/11/2016 - 22:23 Новость: тема тэги гео
Трамп Порошенко

А заставить Дональда Трампа сделать это должны украинские «патриоты». Об этом на своей странице в соцсети (Facebook) пишет представитель откровенно фашистской партии Всеукраинское Объединение «Свобода», депутат Киевского горсовета Александр Аронец.

Дословно: «Наш святой долг заставить Трампа приехать в Киев и прокричать «Слава Украине!».

Кстати, президент Украины Порошенко уже поздравил Дональда Трампа с избранием президентом США и пригласил его посетить страну майдана. Неужели для того, чтобы научить кричать правильные украинские лозунги?

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!