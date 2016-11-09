Даже не смешно: новый президент США должен прокричать «Слава Украине!»

А заставить Дональда Трампа сделать это должны украинские «патриоты». Об этом на своей странице в соцсети (Facebook) пишет представитель откровенно фашистской партии Всеукраинское Объединение «Свобода», депутат Киевского горсовета Александр Аронец.

Дословно: «Наш святой долг заставить Трампа приехать в Киев и прокричать «Слава Украине!».

Кстати, президент Украины Порошенко уже поздравил Дональда Трампа с избранием президентом США и пригласил его посетить страну майдана. Неужели для того, чтобы научить кричать правильные украинские лозунги?