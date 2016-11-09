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В Днепропетровске декоммунизировали театр — лишили звания имени писателя Горького

опубликовано vinodelov в Ср, 09/11/2016 - 22:27 Новость: тема тэги гео
Театр

Националисты, видимо, никогда не читавшие русского писателя мирового уровня Максима Горького, наконец-то добились своего. Днепропетровский театр русской драмы лишен звания «имени Горького».

По результатам обсуждения работники театра большинством голосов приняли решение ходатайствовать перед Днепропетровским областным советом о переименовании ОКПК «Днепропетровский академический театр российской драмы им. М. Горького» в «Коммунальное предприятие культуры „Днепровский академический театр драмы и комедии“ Днепропетровского областного совета».

Такой вариант названия поддержали 115 членов коллектива. Работники театра считают, что это компромиссный вариант, поскольку театру вполне могли бы присвоить имя Бандеры или Шухевича. Но из названия было выхолощены слова «русской драмы». Именно так ранее поступили с Мариупольским театром русской драмы, который теперь ставит низкопробные пьесы украинских авторов.

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