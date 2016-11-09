Украинская власть не реагирует на просьбу ДНР отпустить из СИЗО больных, стариков и раненых, задержанных на блокпостах

Украина под властью майданщиков постепенно превращается в страну-садиста. В застенках этой власти сегодня находятся сотни невинных граждан, задержанных на украинских блокпостах. Часть из них — больные и старые люди. С просьбой освободить их обратилась делегация ДНР к украинской стороне 9 ноября в Минске на заседании подгруппы по гуманитарным вопросам. Однако украинская сторона оставила без ответа просьбы представителей Донбасса освободить раненых и тяжелобольных пленных. Об этом 9 ноября, после заседания сообщила пресс-секретарь главы делегации ДНР на переговорах Виктория Талакина.

«В рамках обсуждаемого обмена „всех на всех“, конкретного ответа по которому мы, к сожалению, до сих пор не получили от украинской стороны, был поднят вопрос освобождения в первую очередь раненных и тяжело больных граждан», — сообщила Талакина.

В качестве примера переговорщики назвали 66-летнего луганчанина, которому с тяжелым онкологическим заболеванием приходится выживать в украинской тюрьме. «Удивительно, но в ответ на эту просьбу об освобождении больного человека, ни сочувствия, ни даже согласия рассмотреть вопрос не прозвучало. Украина промолчала», — подчеркнула Виктория Таланкина.

Как сообщалось ранее, в украинских тюрьмах находится несколько человек, в том числе женщины, которым за 70 лет. Судьба их не известна.