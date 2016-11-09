Украинский олигарх Виктор Пинчук имел лоббистов в окружении Клинтон, — украинский террорист Игорь Мосийчук

Победа Дональда Трампа на выборах в США является поражением для так называемых еврооптимистов в Верховной Раде и для украинского олигарха Виктора Пинчука, которые сделали ставку на Хиллари Клинтон.

Об этом заявил преступник, член террористической группировки и народный депутат Игорь Мосийчук.

«Для „еврооптимистов“ проигрыш Клинтон трагедия, потому что они получали от США гранты на свою деятельность. Так же украинский олигарх Виктор Пинчук был приближен к Хиллари Клинтон, это всем известно. Именно с подачи этих людей президент Украины и наш МИД резко встали на сторону кандидата от демократов в президентской гонке, а теперь, когда победил Трамп, они оказались в неудобном положении. Кроме того, Пинчук имел своих лоббистов в окружении Клинтон», — уверен Игорь Мосийчук.