«Победа Трампа стала первым шагом к смене власти на Украине, но не потому, что новый глава США будет активно вмешиваться во внутреннюю политику Киева, а как раз наоборот. Насколько можно судить по его команде и выступлениям, новый президент США намерен резко сократить захватнические настроения демократов в Вашингтоне», - считает директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский (см. фото).

Политический эксперт подчеркнул, что для Трампа «важно найти компромисс и с Европой, и с Россией, и с Китаем. В этой системе координат для нынешних украинских властей нет места».

Напомним: Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, ранее заявил, что нет доказательств вины Москвы или ополченцев в катастрофе MH17 под Донецком, а крымчане сами захотели войти в состав России. Победа Трампа повергла официальный Киев в шок и трепет, ведь украинские политики они нещадно клеймили и оскорбляли Трампа, обвиняя в пророссийской позиции.