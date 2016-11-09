В США Клинтон воспринимали как представительницу чиновников и богачей, — политолог

В Штатах Хиллари Клинтон воспринималась лишь как представитель истеблишмента и, как показали выборы, ей не удалось мобилизовать своего электората.

Такое мнение выразил политолог Алексей Гарань.

«Во время выдвижения кандидатов левое крыло демократов решило не поддерживать Клинтон, потому что они были сторонниками Тима Кейна. Поскольку их кандидат проиграл, то они решили бойкотировать победителя и не голосовать за Клинтон на выборах президента. Некие американские „противсехи“. И это отразилось на результате Трампа, он победил. Кроме того, Клинтон не смогла мотивировать свой электорат прийти на выборы. Американцы воспринимали ее только как представительницу истеблишмента, людей с достатком и властью», — отметил Алексей Гарань.