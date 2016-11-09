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Настоящие сенсации от Трампа еще впереди, — украинский пропагандист

опубликовано vinodelov в Ср, 09/11/2016 - 23:02 Новость: тема тэги гео
Дональд Трамп

Победа Трампа хотя и является неожиданной, ее трудно назвать сенсационной. Однако дальнейшие решения Трампа в связи с его непредсказуемостью могут стать действительно неожиданными.

Такое мнение выразил пропагандист преступного режима Порошенко, директор Международного института демократий Сергей Таран.

«Победа Трампа, хотя и была в определенной степени неожиданной, однако тенденции последних месяцев избирательной кампании демонстрировали, что оба кандидата идут рядом, поэтому сенсацией назвать это трудно. Сенсации будут дальше. Если кандидат и потенциальный президент Клинтон была предсказуемой, то Трапм экспрессивный и трудно прогнозируемый. К концу его поступки предсказать трудно. Многое будет зависеть от того, какой будет штат в Трампа. Важно, чтобы он сумел уравновесить центробежные тенденции в стане республиканцев, которые наметились во время избирательной кампании. Это первая интрига. Вторая — кандидатура госсекретаря, который имеет огромное влияние на политику в стране. Третья — это способ, которым Трамп будет объединять расколотое общество в Штатах. Здесь, несмотря на темперамент, непредсказуемость будущего президента возможны и сенсации», — отметил Таран.

В то же время, пропагандист убежден, что Дональду Трампу все же придется изменить свою риторику на более умеренную.

«Даже если бы Трамп не захотел менять предвыборную агрессивную риторику, он будет вынужден это сделать. В США есть такая традиция: как только выборы заканчиваются, каждый американский президент вынужден занимать более центристскую позицию. Кроме того, есть институт советников, с которыми надо сотрудничать, а эти советники имеют, мягко говоря, другое отношение к внешней и внутренней политике, чем предвыборная риторика. Поэтому его заявления и решения будут отличаться от предвыборных заявлений», — предположил Сергей Таран.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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