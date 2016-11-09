«Перемирие» на Донбассе: очередная ночь, очередные обстрелы

Ночь на среду, 9 ноября, гремела боями по всему фронту — от Луганска до Донецка. По данным минобороны ДНР по территории Республики украинские оккупанты выпустили более 600 снарядов. Наступившая ночь ничем не тише. Вот только некоторые сообщения из зоны боевых действий.

Сообщение с передовой: «Усилились в 19:00 бои по фронту. Юг. Летит из САУ по Ленинскому и Коминтерново. Ловит мины Саханка. Донецк. Бой с применением тяжелой артиллерии продолжается в окрестностях Авдеевской промзоны, Ясиноватского поста — до Верхнеторецкого… На Трудовских лупит тяжелое. Докучаевск. Бой. Стрелковое, миномёты, тяжелая артиллерия с позиций нацистов в районе Тарамчук-Славное. Горловка. Бой, с применением тяжелой артиллерии, продолжается в районе Железной Балки-Артемово…».

Сообщения жителей в соцсети: «Донецк, Трудовские — бой…». «Макеевка центр — жуть, уже не поймешь — прилеты или улеты, сплошной грохот…». «Путь Ильича просто жуть очень сильно. Макеевка — медучилище, громко тяжелое, сторона ЯБП…». «Гвардейка, дом шатнуло не хило. Что за бойня стоит? Гвардейка, что это было? Аж ком к горлу подскочил…». «Донецк-Путиловка — слушает, где-то мощный прилет был. Ясиноватая ого-го, нихохо…вот это лупят…двери стучат в доме. Стреляют на Широкой балке в течение всего дня.».