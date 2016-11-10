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Украина - страна террорист

опубликовано alex1943 в Чт, 10/11/2016 - 10:16 Новость: тема тэги гео
krim
Как сообщается сегодня в релизе ФСБ России, в Севастополе задержали диверсионно-террористическую группу Минобороны Украины, которая готовила диверсии на военных объектах Крыма.

"Федеральной службой безопасности 9 ноября в городе Севастополе задержаны члены диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины, планировавшие совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым", — говорится в релизе.

У задержанных изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства спецсвязи, а также карты-схемы объектов предполагаемых диверсий, отмечает спецслужба.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

В августе ФСБ уже сообщала о предотвращении в Крыму серии терактов, подготовленных главным управлением разведки Минобороны Украины, против критически важных элементов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. По данным спеслужбы, украинские диверсанты пытались таким путем "дестабилизировать обстановку в регионе в период подготовки и проведения выборов".

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