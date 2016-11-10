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Три пути радиоактивной контрабанды

опубликовано alex1943 в Чт, 10/11/2016 - 10:23 Новость: тема тэги гео
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Радиоактивные трубы, швеллера, арматура и прочий железный инвентарь вовсю использовались на российских стройках. Только по подтверждённым данным за два неполным года с Украины в Россию ввезли не менее тысячи тонн ядовитого железного лома.

Теперь как выяснилось, он поступал тремя путями. Первый: из Киевской области через Белоруссию. Вначале грузы отвозят в Полесье, а оттуда уже с белорусскими накладными они следуют в Россию. При этом транспортный контроль на тысячелокилометровом участке российско-белорусской границы уже пять лет как отменён.

Вторая лазейка – через Латвию. Украинские фуры с металлом из зоны радиоактивного отчуждения просачиваются в Прибалтику. И наконец, третий путь идёт напрямую из Украины в Россию. Как показали недавние слушания в Печерском суде Киева, известны уже фамилии конкретных бизнесменов и фирм, участвующих в радиоактивной контрабанде.

Порошенковский режим, понятное дело, не просто наживается на этих незаконных операциях, но и вредит России. А вот куда смотрят российские таможенники и белорусский бацька – большой, большой вопрос.


Василий Семёнов

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