Порошенко уже сплели лапти

Президент Центра системного анализа и прогнозирования, известный политобозреватель Ростислав Ищенко предсказывает Украине после победы Трампа нелёгкие времена:

«Петру Порошенко – наречённому президенту Украины уже сплели лапти. Нацистская партия Авакова – Билецкого «Национальный корпус» готова к перевороту. Боевики, группирующиеся вокруг полка «Азов», на днях в качестве разминки взяли штурмом Черкасское УВД. На Крещатике размялась «мирная» массовка в виде «обманутых вкладчиков украинских банков».

Теперь у нацистов полная свобода рук. Ни США, ни Европе теперь не до Украины. А народ будет только аплодировать, когда нынешних руководителей будут развешивать на столбах. Защищать их никто не выйдет. А то, что развешивать будут нацисты, которые потом займутся развешиванием коммунистов, демократов, либералов, подозрительных и просто мимо проходящих – это аплодирующий народ поймёт потом, когда будет уже поздно».

Похоже такое позднее зажигание – это черта национального украинского характера. Уже сколько раз было: наломают дров, а потом репу чешут. Сколько ещё граблей, на которые придётся наступать, впереди?