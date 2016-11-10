Иудушка Тарас

Тарас Черновил – профессиональный предатель, меняющий партии как перчатки. Сейчас он громче всех верещит по поводу миллиардов Януковича, требуя у ГПУ во главе с Луценко ускорить дело и не щадить негодяев.

Принятый в Партию регионов вместе с Ганей Герман, Тарас Черновил – завзятый болтун, с горшка приобщённый отцом к окучиванию темы незалежности, убеждённый националист, жиреющий на западные гранты. В 2004 году он предал Ющенко, за которого раньше драл глотку. Потом годами доил Партию регионов, пел гимны Януковичу, чьи незатронутые интеллектом мозги не позволяли различать фальшак.

Благодаря долгому и вдумчивому подхалимажу, Тарасик за счёт Партии регионов обучил в Европе двух своих сыновей-недорослей. По ходу дела обгадил бывшую соратницу Тимошенко, обозвав наркоманкой. А потом, не долго думая, перебежал на сторону Евромайдана. Сейчас воюет и с регионалами, призывая крушить и экспроприировать бывших хозяев, и с Россией. А война на два фронта ещё ни для кого добром не заканчивалась.