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Главная Порошенко подписал указ об отстранении Саакашвили, заодно уволив его с должности своего советника опубликовано Nvb2003 в Чт, 10/11/2016 - 12:16 Новость: тема тэги гео Петр Порошенко подписал указ об отстранении Саакашвили с поста губернатора Одесской области. Экс-президент Грузии, а теперь еще и экс- губернатор Одесской области прокомментировал это так: «уволили по-тихому». Хотя на самом деле это не совсем соответствует действительности. Из своей отставки Саакашвили несколько дней назад сделал громкое шоу, сообщил об отставке в своей обычной манере - в присутствии прессы и не стесняясь в выражениях. Всех своих коллег, включая Порошенко, он при этом назвал «коррупционерами», которые грабят народ.

Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, Саакашвили лишили еще и поста советника президента (на это Саакашвили, видимо не рассчитывал). Экс-губернатор заявил, что решил стать оппозиционером и не имеет желания общаться с Порошенко, и еще подумает, поднимать ли телефонную трубку, если президент позвонит, но это вряд-ли. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее