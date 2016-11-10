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Главная Украина сорвала очередной этап переговоров Контактной группы в Минске опубликовано Nvb2003 в Чт, 10/11/2016 - 12:39 Новость: тема тэги гео Украина сорвала очередной этап переговоров Контактной группы в Минске так как представители Киева в политической подгруппе отказались обсуждать ключевой вопрос - так называемую «формулу Штайнмайера». Об этом по итогам состоявшихся сегодня в белорусской столице переговоров сообщил уполномоченный представитель ЛНР Владислав Дейнего.

"Контактная группа поставила задачу на следующем заседании обсудить "формулу Штанмайера", однако украинская сторона всячески уклоняется от согласования данного вопроса в повестке дня, навязывая обсуждение вопросов амнистии и модальности выборов, в то время как ни по одному из данных вопросов Украина так и не определила свою позицию", - сообщил он.

Дейнего отметил, что "в группе по политическим вопросам день был посвящен обсуждению повестки дня, которое так ничем и не завершилось", в связи с чем "координатор подгруппы (от ОБСЕ) господин Пьер Морель был вынужден констатировать отсутствие возможности конструктивной работы".

"До тех пор, пока Украина не предоставит письменно изложенную позицию по ключевым вопросам в сфере политики, данные вопросы обсуждать с украинской стороной бессмысленно", - считает уполномоченный представитель Республики.

Ранее Дейнего сообщил о то, что представители Украины в ходе сегодняшних переговоров уклонились от участия в подготовке регламента работы Контактной группы и ее рабочих подгрупп.

Предложенная в конце 2015 года главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером формула урегулирования конфликта в Донбассе предполагает введение в действие украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

Ее, как основу мирного разрешения конфликта, одобрила «нормандская четверка» на встрече в октябре 2015 года. То есть, Украина в лице президента Порошенко тогда согласилась с предложениями главы немецкого МИДа. Формула предполагает, что в ДНР и ЛНР нужно провести выборы, а после прописать в Конституции их особый статус. Теперь же Киев заявляет, «что пойти на это не может». :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее