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Пентагон признал, что в результате авиаударов США в Сирии и Ираке гибнут мирные люди

опубликовано Nvb2003 в Чт, 10/11/2016 - 12:53 Новость: тема тэги гео
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Представители Пентагона признали, что в результате ударов американской авиации в Сирии и Ираке гибнут мирные люди. По официальным данным командования ВВС США, за год в результате бомбардировок погибли 64 человека, большинство потерь - в Мосуле. Потери среди гражданского населения за два года составляют 119 человек, и это только официальные цифры. Очевидно, что реальное количество жертв операций американских военных в Сирии и Ираке намного больше.
Об этом говорят и эксперты, ознакомившиеся с докладом, которые выразили сомнение по поводу объективности представленных Пентагоном данных: есть основания полагать, что число жертв сильно занижено. Например, по данным Минобороны России, только в конце октября и только за три дня в результате обстрелов жилых кварталов Мосула американской авиацией жертвами стали более 60 мирных жителей, более 200 человек пострадали.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"