Украина вымогает безвизовый режим с ЕС

Власти «незалэжной» никак не хотят признавать факта, что их использовали в травле РФ как хотели и теперь выбросили за ненадобностью, потому что возможен вариант, что и самой Европе придется резко менять приоритеты, в том числе и отношение к России. Поэтому пока у руля Обама, украинские власти решили надавить на Евросоюз и МИД Украины решился сделать выговор послу ЕС.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в ходе встречи с послом ЕС в Украине Хуго Мингарелли заявила, что постоянный перенос Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины, обещанного европолитиками еще зимой 2013-2014 года является недопустимым.

Она напомнила, что Украина выполнила все условия ЕС, закрепленные в плане действий по либерализации визового режима для Украины, что Еврокомиссия подтвердила своим отчетом еще 18 декабря 2015.

"В этой связи Украина рассчитывает, что институты и государства-члены ЕС приложат дополнительные усилия для принятия законодательного предложения о предоставлении украинским гражданам права на краткосрочные безвизовые поездки в страны ЕС уже в ближайшее время, безотносительно к процессу согласования ЕС механизма приостановления безвизового режима", – подчеркнула Е.Зеркаль.

Как известно, голосование вопроса об отмене визовых требований для Украинской уже в не внесен в повестку дня пленарной сессии Европарламента в ноябре. Президент Украины Петр Порошенко с мая 2014 года обещает, что безвизовый режим для поездок в ЕС украинцам вот-вот дадут.