Главная

Украина вымогает безвизовый режим с ЕС

опубликовано alex1943 в Чт, 10/11/2016 - 13:08 Новость: тема тэги гео
image
Власти «незалэжной» никак не хотят признавать факта, что их использовали в травле РФ как хотели и теперь выбросили за ненадобностью, потому что возможен вариант, что и самой Европе придется резко менять приоритеты, в том числе и отношение к России. Поэтому пока у руля Обама, украинские власти решили надавить на Евросоюз и МИД Украины решился сделать выговор послу ЕС.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в ходе встречи с послом ЕС в Украине Хуго Мингарелли заявила, что постоянный перенос Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины, обещанного европолитиками еще зимой 2013-2014 года является недопустимым.

Она напомнила, что Украина выполнила все условия ЕС, закрепленные в плане действий по либерализации визового режима для Украины, что Еврокомиссия подтвердила своим отчетом еще 18 декабря 2015.

"В этой связи Украина рассчитывает, что институты и государства-члены ЕС приложат дополнительные усилия для принятия законодательного предложения о предоставлении украинским гражданам права на краткосрочные безвизовые поездки в страны ЕС уже в ближайшее время, безотносительно к процессу согласования ЕС механизма приостановления безвизового режима", – подчеркнула Е.Зеркаль.

Как известно, голосование вопроса об отмене визовых требований для Украинской уже в не внесен в повестку дня пленарной сессии Европарламента в ноябре. Президент Украины Петр Порошенко с мая 2014 года обещает, что безвизовый режим для поездок в ЕС украинцам вот-вот дадут.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет