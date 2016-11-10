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На Украине растёт число политиков, «близко знакомых» с Трампом

опубликовано alex1943 в Чт, 10/11/2016 - 13:09 Новость: тема тэги гео
Kivalov
Как только стало известно о результатах президентской выборной кампании в США, о близком и давнем знакомстве с Трампом заявил на своей странице в Facebook экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. А 9 ноября пресс-служба народного депутата Сергея Кивалова распространила заявление, в котором сообщается о неких близких отношениях Сергея Кивалова с новым президентом США Дональдом Трампом.

В заявлении говорится о выпускнице киваловской юридической академии Александре Николаенко, которая в 2001-м году завоевала титул «Мисс Украина», а затем вышла в финал конкурса «Мисс Вселенная». В 2009-м году Николаенко вышла замуж за делового партнёра Трампа Фила Раффина, который был старше её на 45 лет.

«Родители её живут в Одессе, многие годы они, да и сама Саша, дружат с Сергеем Киваловым. Эта дружба стала семейной», — говорится в заявлении пресс-службы Кивалова. А впоследствии, утверждают в пресс-службе, через Николаенко Сергей Кивалов, цитируем, «близко познакомился с другим другом семьи Раффинов — Дональдом Трампом».

Сегодня народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов возглавляет парламентский комитет по вопросам верховенства права и правосудия. «Учитывая близкое знакомство с новым президентом позиции народного депутата Украины на политическом поле Украины стремительно набирают обороты», — констатируют в пресс-службе.

«В свете сложившейся ситуации интересно будет наблюдать не только за изменением риторики украинских политиков по отношению к Дональду Трампу, но и по отношению к другу нового президента США Сергею Кивалову», — не без ехидства отмечают в пресс-службе Кивалова.

Дональд Трамп, Фил Раффин и Александра Николаенко

Дональд Трамп, Фил Раффин и Александра Николаенко

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