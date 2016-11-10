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Главная Савченко написала письмо Дональду Трампу с просьбой усилить санкции в отношении России и увеличить военную помощь Украине опубликовано Nvb2003 в Чт, 10/11/2016 - 13:13 Новость: тема тэги гео Депутат Верховной рады Надежда Савченко написала новому президенту США Дональду Трампу письмо, в котором попросила его сохранить и усилить санкции в отношении России и увеличить военную помощь Украине. Копию этого письма она опубликовала на своей странице в Facebook.

"Обращаюсь к вам с просьбой сохранить и даже усилить санкций против Российской Федерации, поскольку эта страна понимает только силу и решимость, которых вам не занимать", — написала Савченко.

Она также обратилась к Дональду Трампу с просьбой усилить поддержку Украины и призвала к более решительным действиям американских дипломатов по "освобождению заложников в российских тюрьмах". Савченко отметила, что вновь избранный президент США может предотвратить третью мировую войну. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее