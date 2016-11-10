Главная

Савченко написала письмо Дональду Трампу с просьбой усилить санкции в отношении России и увеличить военную помощь Украине

опубликовано Nvb2003 в Чт, 10/11/2016 - 13:13 Новость: тема тэги гео
6b50b85ced5b815276ed34d381339699
Депутат Верховной рады Надежда Савченко написала новому президенту США Дональду Трампу письмо, в котором попросила его сохранить и усилить санкции в отношении России и увеличить военную помощь Украине. Копию этого письма она опубликовала на своей странице в Facebook.
"Обращаюсь к вам с просьбой сохранить и даже усилить санкций против Российской Федерации, поскольку эта страна понимает только силу и решимость, которых вам не занимать", — написала Савченко.
Она также обратилась к Дональду Трампу с просьбой усилить поддержку Украины и призвала к более решительным действиям американских дипломатов по "освобождению заложников в российских тюрьмах". Савченко отметила, что вновь избранный президент США может предотвратить третью мировую войну.
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"