Савченко написала письмо Дональду Трампу с просьбой усилить санкции в отношении России и увеличить военную помощь Украине

Депутат Верховной рады Надежда Савченко написала новому президенту США Дональду Трампу письмо, в котором попросила его сохранить и усилить санкции в отношении России и увеличить военную помощь Украине. Копию этого письма она опубликовала на своей странице в Facebook.
"Обращаюсь к вам с просьбой сохранить и даже усилить санкций против Российской Федерации, поскольку эта страна понимает только силу и решимость, которых вам не занимать", — написала Савченко.
Она также обратилась к Дональду Трампу с просьбой усилить поддержку Украины и призвала к более решительным действиям американских дипломатов по "освобождению заложников в российских тюрьмах". Савченко отметила, что вновь избранный президент США может предотвратить третью мировую войну.
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