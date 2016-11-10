Вопреки господствующей русофобии: в Одессе установят мемориальную доску Ивану Бунину на улице Ивана Бунина

По сообщению одесского портала «Таймер», 4 ноября в Одессе состоялось очередное заседание историко-топонимической комиссии исполнительного комитета горсовета.

Одним из решений, принятых в ходе голосования, стало решение об установке информационной мемориальной доски в честь писателя и лауреата Нобелевской премии Ивана Бунина на доме по улице Бунина, 1. Как сообщили в пресс-службе компании «Инкор-групп» одесского бизнесмена Руслана Тарпана, мемориальная доска будет установлена за счёт привлечённых им средств.

Напомним: выдающийся русский писатель Иван Алексеевич Бунин с 1896 по 1920 годы бывал в Одессе каждый год. Здесь он сочетался первым браком с Анной Николаевной Цакни, и тут же, в Одессе, у них родился сын. «Одесский» период был плодотворным в жизни писателя — за четверть века Бунин написал множество повестей, рассказов, стихов.