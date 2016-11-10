Главная

Вопреки господствующей русофобии: в Одессе установят мемориальную доску Ивану Бунину на улице Ивана Бунина

опубликовано alex1943 в Чт, 10/11/2016 - 13:33 Новость: тема тэги гео
Bunin
По сообщению одесского портала «Таймер», 4 ноября в Одессе состоялось очередное заседание историко-топонимической комиссии исполнительного комитета горсовета.

Одним из решений, принятых в ходе голосования, стало решение об установке информационной мемориальной доски в честь писателя и лауреата Нобелевской премии Ивана Бунина на доме по улице Бунина, 1. Как сообщили в пресс-службе компании «Инкор-групп» одесского бизнесмена Руслана Тарпана, мемориальная доска будет установлена за счёт привлечённых им средств.

Напомним: выдающийся русский писатель Иван Алексеевич Бунин с 1896 по 1920 годы бывал в Одессе каждый год. Здесь он сочетался первым браком с Анной Николаевной Цакни, и тут же, в Одессе, у них родился сын. «Одесский» период был плодотворным в жизни писателя — за четверть века Бунин написал множество повестей, рассказов, стихов.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет