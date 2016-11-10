«Айдаровка», Герой Украины, депутат Верховной рады Надежда Савченко написала новому президенту США Дональду Трампу

В письме, отправленном в среду, 9 ноября, Савченко просит президента Трампа усилить международную, техническую и военную поддержку Украины. Текст письма опубликован на странице Савченко в Facebook.

Содержание послания таково: «Этим письмом хочу привлечь Ваше внимание к проблеме международной поддержки и защиты территориальной целостности Украины... Обращаюсь к вам с просьбой о сохранении и даже усилении санкций против страны-агрессора - Российской Федерации, потому что эта страна понимает только силу и решимость, которых вам не занимать.

Еще прошу об усилении международной, технической и военной поддержки Украины. Также прошу более решительных действий американских политиков об освобождении украинский заложников из России, ведь я в большом долгу перед обществом всего мира моего освобождения, поэтому делаю все для их возвращения домой.

Буду очень благодарна за Ваш ответ мне, в котором, возможно, Вы дадите разъяснения украинскому народу и всему миру о шагах будущей Администрации Президента США по вопросам, которые были изложены.

С уважением,Надежда Савченко».

Напомним: наводчица украинского карательного батальона «Айдар» Надежда Савченко за убийство журналистов на Донбассе летом 2014 года была осуждена в России к 22 годам тюремного заключения, помилована президентом Путиным, после чего ее обменяли на двух российских граждан из украинской тюрьмы.