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Главная Киевский план "Барбаросса" в отношении нового президента США и его администрации опубликовано Nvb2003 в Чт, 10/11/2016 - 14:33 Новость: тема тэги гео После того как украинские политики, во главе с Порошенко так неуклюже сели в лужу, поставив все на победу в предвыборной компании в США на Хилари Клинтон, не забывая при этом щедро поливать грязью другого кандидата Дональда Трампа, после победы последнего Киев оказался мягко говоря в очень щепетильной ситуации. Ведь теперь надо как то замаливать грехи, биться головой об стену и вымаливать высочайшего прощения у нового лидера США, а то так и без денег остаться недолго. И вот украинский Институт мировой политики совместно с бывшими послами США в Украине Джоном Хербстом и Стивеном Пайфером разработал целый план о том, как втереться в доверие и попытаться пустить пыль в глаза новому американскому президенту и его администрации. Итак, вот он:

• Воспринимать победу Дональда Трампа как результат обычных выборов президента США, а потому быть сдержанными и взвешенными в своей реакции.

• Начать коммуникацию по официальным и неофициальным каналам с командой Дональда Трампа относительно украинского и американского видения двусторонних отношений, выполнения минских соглашений, по вопросу санкций в отношении России и внутреннего реформирования Украины.

• Наладить диалог с вице-президентом США Майком Пенсом, который придерживается классических взглядов Республиканской партии на международные отношения (необходимость активной политики США на международной арене, поддержка распространения демократии, противодействие агрессивной политике России). Инициировать в диалоге с представителями новой администрации возможность включения вопросов, связанных с Украиной, в портфолио нового вице-президента США.

• Наладить контакты с основными претендентами на должность государственного секретаря США (Ньют Гингрич, Роберт Коркер, Джон Болтон), министра обороны (Джефф Сешнс) и советника по национальной безопасности (Майкл Флинн).

• Инициировать на самом высоком уровне приглашение Дональда Трампа в Украину или обсудить возможность проведения встречи на высшем уровне в США до инаугурации. Отдельно предложить возможность проведения регулярных телефонных переговоров на высоком и высшем уровнях для обмена мнениями.

• Делать акцент на том, что Украина тратит 5% ВВП на национальную безопасность и оборону, не будучи при этом членом НАТО, – тем самым Украина не является "нахлебником" в вопросах безопасности и как следствие способствует укреплению безопасности в евроатлантическом регионе.

• В диалоге с США по вопросам безопасности делать акцент на развитии человеческого и институционального потенциала и в меньшей степени ставить вопрос о передаче летального оборонного вооружения (ПТРК, ПЗРК). При этом рассмотреть возможность выйти с предложением к правительству США относительно приобретения нужного военного снаряжения в необходимом количестве, тем самым демонстрируя готовность платить за собственную безопасность.

• Сделать отдельный акцент на сотрудничестве с новоизбранным Сенатом и Палатой представителей и таким образом максимально использовать имеющийся двухпартийный консенсус в Конгрессе США о всеобъемлющей поддержки Украины в условиях агрессии России и процесса реализации реформ.

• Активной межпарламентской деятельностью способствовать одобрению Сенатом законопроекта № 5094 "Акт стабильности и демократии в Украине". Этот законопроект предусматривает отказ США признать российскую аннексию Крыма, а также необходимость восстановления Украиной реального контроля над границей как условия отмены санкций.

• Разработать и согласовать с новой президентской администрацией США четкий набор индикаторов относительно проведения реформ в ключевых сферах для предупреждения спекуляций на тему "усталости от Украины".

• Отдельное внимание в следующие два месяца сосредоточить на достижении ощутимого прогресса в противодействии коррупции. Украина, имея на сегодня одну из лучших законодательных баз для противодействия коррупции, должна продемонстрировать результаты, которые можно будет представить новой президентской администрации как четкий индикатор готовности и в дальнейшем проводить реформы и эффективно использовать американскую помощь.

• Инициировать обсуждение на самом высоком уровне возможности реализации совместных украинско-американских бизнес-проектов. В этом контексте необходимо вести диалог относительно возможности привлечения американских компаний к процессу приватизации.

• Создать при активном участии посольства Украины в США центр, который бы объединял всех государственных и негосударственных лоббистов национальных интересов в Вашингтоне. Изучить возможность нанять профессиональную лоббистскую структуру, которая бы работала над отстаиванием национальных интересов Украины и продвижением ее позитивного имиджа в США.

• Инициировать обращение от украинской общины в США к новоизбранному президенту и Конгрессу с призывом продолжать политику активной поддержки Украины как отвечающей американским национальным интересам.

• Следует наладить контакт с максимальным количеством влиятельных аналитических центров США, не фокусируясь на сотрудничестве с одним или двумя. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее