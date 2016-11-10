Открытие депутата-радикала Мосийчука: украинцам нужна работа, а не безвизовый режим и окончание войны на Донбассе, а не реформы

Депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук проехал по западным регионам Украины и неожиданно понял, как далеки «новые» украинские политики от народа. Он заявил, что украинцам нет дела до президента США, безвизового режима и пустых обещаний политиков - их беспокоит безработица и война на Донбассе.

Об этом Мосийчук пишет на своей странице в социальной сети: «Рабочая неделя... Ривне, Луцк, Львов, Ивано-Франковск и вот сегодня родные Лубны и Полтава. За это время встречи с тысячами украинцев, которые убедили меня в том, что нашим людям безразлично до Трампа и Клинтон, безвизового режима и реформы украинского парламента... Украинцев интересует работа и зарплата. Люди в регионах не живут, а выживают, особенно пенсионеры. Копеек, которые государство выплачивает пенсионерам, не хватает даже на хлеб и лекарства. Молодежь массово, не дожидаясь безвизов, выезжает на работу за границу. А еще война... На каждой встрече люди у меня спрашивают, когда закончится проклятая война...».

Сам Мосийчук — бывший заместитель командира печально известного карательного батальона «Азов», известный «декоммунизатор» и взрыватель памятников «тоталитарного прошлого». Прославился тем, что, угрожая оружием, ставил на колени работников ГАИ, остановивших его автомобиль за то, что на нем не было номеров и прочими подобными «подвигами». И вдруг прозрение: «Слушаю украинцев и осознаю, какая оторванная от интересов и потребностей людей наша власть и наши чиновники. Люди, обозленные на депутатов, министров, президента... Украинцы требуют неотложных радикальных изменений, работы и достойной платы за нее, справедливых тарифов, возрождения промышленности и сельского хозяйства... Мы должны осознать, что если не станем на путь этих радикальных изменений, то рискуем погрузить страну в хаос социального противостояния и в очередной раз потерять государственность».

Напомним: 17 сентября 2015 года тогдашний генеральный прокурор Украины Виктор Шокин продемонстрировал на заседании Верховной рады кадры видеосъемки, на которых Мосийчук получает взятку (450 тыс грн) за помощь в предпринимательской деятельности. На том же заседании депутаты поддержали прошение прокуратуры о лишении Мосийчука депутатской неприкосновенности и его аресте. 20 мая 2016 года уже «новая» генпрокуратура отозвала ходатайство об аресте Игоря Мосийчука и тот, как ни в чем не бывало, вернулся в украинский парламент.

Задумаемся, в чем же причина изменения риторики Мосийчука? Да ларчик просто открывается, пост, приведенный выше, опубликован на его странице сегодня утром (10 ноября), всего через два дня после победы Трампа в выборной гонке. Понимаете?