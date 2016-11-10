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Захарченко назвал организатора убийства "Мотороллы"

опубликовано Nvb2003 в Чт, 10/11/2016 - 15:02 Новость: тема тэги гео
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Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил сегодня, что к убийству Героя ДНР, полковника вооруженных сил Арсена Павлова (позывной «Моторола») причастен начальник управления службы безопасности Украины в «Донецкой области» Виталий Мариков.
«Я готов назвать имена причастных к убийству «Моторолы». По нашим данным, в организации убийства Арсена принимал участие Виталий Мариков. Он курирует деятельность ДРГ на Донбассе – начальник СБУ в «Донецкой области»», — сказал Захарченко. Он также добавил, что имена исполнителей убийства Арсена Павлова уточняются.
Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 года в подъезде собственного дома в центре Донецка. По предварительным данным, смерть наступила в результате подрыва взрывного устройства. Для расследования привлечены сотрудники республиканских МВД и МГБ. Взрыв был квалифицирован как теракт.
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корреспондент "Анна-ньюз"