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Главная Захарченко назвал организатора убийства "Мотороллы" опубликовано Nvb2003 в Чт, 10/11/2016 - 15:02 Новость: тема тэги гео Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил сегодня, что к убийству Героя ДНР, полковника вооруженных сил Арсена Павлова (позывной «Моторола») причастен начальник управления службы безопасности Украины в «Донецкой области» Виталий Мариков.

«Я готов назвать имена причастных к убийству «Моторолы». По нашим данным, в организации убийства Арсена принимал участие Виталий Мариков. Он курирует деятельность ДРГ на Донбассе – начальник СБУ в «Донецкой области»», — сказал Захарченко. Он также добавил, что имена исполнителей убийства Арсена Павлова уточняются.

Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 года в подъезде собственного дома в центре Донецка. По предварительным данным, смерть наступила в результате подрыва взрывного устройства. Для расследования привлечены сотрудники республиканских МВД и МГБ. Взрыв был квалифицирован как теракт. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее