Захарченко назвал организатора убийства "Мотороллы"
опубликовано Nvb2003 в Чт, 10/11/2016 - 15:02 Новость: тема
:: Nvb2003 ::
Автор (или псевдоним)
Vladimir
О себе
корреспондент "Анна-ньюз"
|
|
|
Мы в соцсетях
|
Захарченко назвал организатора убийства "Мотороллы"
опубликовано Nvb2003 в Чт, 10/11/2016 - 15:02 Новость: тема
:: Nvb2003 ::
Автор (или псевдоним)
О себе
корреспондент "Анна-ньюз"
|
Комментируем:
Пишем в блогах:
Сейчас на сайте 1 пользователь и 639 гостей.
Пользователи на сайте
Отправить комментарий