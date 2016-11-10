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ОБСЕ должны круглосуточно следить за линией разграничения в «АТО», — украинский генерал

опубликовано vinodelov в Чт, 10/11/2016 - 16:02 Новость: тема тэги гео
обсе

Украина настаивает, чтобы представители ОБСЕ круглосуточно патрулировали линию разграничения в зоне карательной операции. Пока же патрульные работают только днем, ссылаясь на невозможность обеспечить безопасность своим наблюдателям ночью.

Об этом на брифинге в оккупированном Краматорске сообщил руководитель группы украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон генерал-майор Борис Кременецкий.

«Для меня, как для человека военного, слово „постоянно“ означает круглосуточно и без выходных. В миссии ОБСЕ есть беспилотные летательные аппараты, есть камеры слежения, которые могут работать ночью. Их количество не позволяет проводить круглосуточный мониторинг. По мнению украинской стороны, и мы эти мысли озвучили нашим партнерам, надо устанавливать больше камер в Широкино, Авдеевке и других населенных пунктах на линии разграничения», — подчеркнул военный.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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