ДНР: украинскими обстрелами повреждены более двух десятков жилых домов

По данным минобороны ДНР в результате обстрелов со стороны украинской армии за минувшие сутки повреждения получил 21 жилой дом на западной окраине Донецка, а также в городе Докучаевске и в селах на юге Республики.

Как отметили в военном ведомстве, от обстрелов пострадали крыши и окна как частных так и многоквартирных домов. Прямое попадание снаряда в магазин произошло в центре Докучаевска 9 ноября днем. По счастливой случайности, жертв нет только потому, что в это время магазин был закрыт на перерыв.

По информации минобороны Республики, начав традиционный ночной обстрел 9 октября, ВСУ выпустили по территории ДНР более 200 артиллерийских снарядов и мин. Огонь велся по поселкам Трудовские, Александровка и Старомихалойвка на западе Донецка, селу Веселое к северу от столицы, селам Ленинское и Октябрь Новоазовского района на юге ДНР, а также обстреливалась территория промзоны в районе Ясиноватой.