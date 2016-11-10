Главная

ДНР: украинскими обстрелами повреждены более двух десятков жилых домов

опубликовано alex1943 в Чт, 10/11/2016 - 16:14 Новость: тема тэги гео
obruha
По данным минобороны ДНР в результате обстрелов со стороны украинской армии за минувшие сутки повреждения получил 21 жилой дом на западной окраине Донецка, а также в городе Докучаевске и в селах на юге Республики.

Как отметили в военном ведомстве, от обстрелов пострадали крыши и окна как частных так и многоквартирных домов. Прямое попадание снаряда в магазин произошло в центре Докучаевска 9 ноября днем. По счастливой случайности, жертв нет только потому, что в это время магазин был закрыт на перерыв.

По информации минобороны Республики, начав традиционный ночной обстрел 9 октября, ВСУ выпустили по территории ДНР более 200 артиллерийских снарядов и мин. Огонь велся по поселкам Трудовские, Александровка и Старомихалойвка на западе Донецка, селу Веселое к северу от столицы, селам Ленинское и Октябрь Новоазовского района на юге ДНР, а также обстреливалась территория промзоны в районе Ясиноватой.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет