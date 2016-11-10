На Украине продают смертельную рыбу

В прессе не раз сообщалось о том, что на Украине отходы сбрасывают, где попало. Также бесконтрольно хранятся химикаты и более опасные вещества. И вот некоторые плачевные результаты. Пеленгас, которого выловили в Хаджибейском районе Одесской области, оказался ядовитым.

Анализ показал, что рыба, которая обитает в этом месте Азовского моря, содержит в большом количестве пестициды, которые могут вызывать не только аллергию, отравление, но и смерть. Тем не менее, люди продают рыбу на рынках и продолжают употреблять в пищу.

В пеленгасе обнаружены три вида опасных пестицидов, которых не должно быть в продуктах питания. Это гексохлоран, гептохлоран и ДДТ (дуст). Последний давно запрещен и не применяется в сельском хозяйстве. Откуда же он мог взяться?

Жители подозревают, что эти пестициды, которые длительное время почему-то лежали на складах, сбросили в море. Одесские экологи высказывают предположение, что пестициды просачиваются в лиман, где полно рыбы, из территории могильника дуста, который находится в районе села Алтестово. Само же село расположено почти на берегу моря. Экологи говорят о том, что в лиман также сбрасывают канализацию из близлежащих населенных пунктов.