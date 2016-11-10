Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Сводка Министерства обороны ДНР 10 Ноября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Чт, 10/11/2016 - 22:07

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Обстановка в Донецкой Народной Республике продолжает обостряться. Об этом заявил сегодня, 10 ноября, на брифинге в Донецке заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «За прошедшие сутки украинские боевики восемьсот девяносто один раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил сто сорок восемь артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм, двести семьдесят восемь мин калибра 120 и 82 мм. Кроме того, огонь открывался из гранатометов, БМП и различного вида стрелкового оружия», — подчеркнул Басурин. Он также сообщил, что обстрелам со стороны ВСУ подверглись Зайцево, Нижнеторецкое, Озеряновка. Железная Балка, Ясиноватая, Спартак, Васильевка, Жабичево, Веселое, Старомихайловка, Докучаевск, Коминтерново, Саханка, Ленинское, Октябрь, поселок шахты «Трудовская» Петровского района Донецка. Приказ на обстрел населенных пунктов Республики отдан командирами ВСУ: Панченко, Брусовым, Грузевичем, Шапталой, Мацейко, Николюком, Соколовым и Делятицким.

От артиллерийского и минометного огня с позиций противника получили повреждения жилые дома граждан Республики, сообщил Басурин. «В Саханке поврежден один дом, в селе Куликово разной степени разрушения получили восемь домов по улице Киевской, три жилых дома обстреляны по улицам Щорса и Чапаева в селе Октябрь. Поврежден один дом по улице Ватутина в Красноармейском, в Александровке повреждено четыре дома по улицам Шевченко, Кирова и Ленина. В Старомихайловке повреждено два дома по улице Жуковского. В Докучаевске зафиксированы попадания артиллерийских снарядов в два дома по улице Лихолетова», — рассказал он. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее