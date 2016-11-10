Тернопольчане в шоке от платежек за октябрь

Тернопольчане жалуются, что за октябрь за отопление и горячую воду им пришли счета без учета субсидий, хотя до сих пор субсидии у них были.

Например, тернопольчанке Галине, которая живет одна в квартире площадью 45,2 кв. м, за тепло и горячую воду насчитали 962 грн. Такие квитанции с «сюрпризом» получили немало жителей Тернополя. Соответственно большинство начало звонить в отдел субсидий, чтобы выяснить все, поэтому к примеру, 10 ноября дозвониться туда было практически невозможно — линии перегружены.

— Я рассчитывала на субсидию, где мне взять такие деньги? — говорит женщина. — Получается, что за коммунальные услуги в целом мне придется отдать большую часть зарплаты. Уже пришла квитанция за ЖЭК — тоже без субсидии — 98 грн. А еще свет и холодная вода.

Тернопольчанка риторически интересуется, почему за октябрь не начислили субсидии тем, у кого она была до этого?

— Если не учли за октябрь, то учтут на следующий месяц? — интересуется Галина. — Будет какой-то перерасчет, нужно принести дополнительные документы?