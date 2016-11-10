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Черновчанам стали поступать платежки с бешеными цифрами за потребленное в октябре тепло

опубликовано vinodelov в Чт, 10/11/2016 - 22:47 Новость: тема тэги гео
Квитанция за тепло

За отопление однокомнатной квартиры в 36 квадратов, черновчане за 19 дней октября оплатят почти 1200 гривен.

На днях в почтовых ящиках горожан появятся платежки за потребленное тепло в октябре, которые черновчане ждут со страхом. Но те, кто платит за теплоснабжение через электронную систему, уже получили начисления от «Теплокоммунэнерго». И стоит отметить, что опасения не только подтвердились, но даже превзошли самые неприятные ожидания. Ведь за потребленное тепло черновчанам придется оплатить не только по новому тарифу, который подняли ровно на 100%, но и вдвое больше.

Мало того, что прошлогодний тариф 13,74 грн. за квадратный метр этого года вырос практически в два раза (до 27,45 грн), так еще и эти космические цифры будут умножены на специальный коэффициент, который достиг в октябре 1,9644.

Этот коэффициент состоит из нескольких факторов: это и среднемесячная температура воздуха, и фактическое предоставленное тепло, и другие показатели, на которых обычно обманывают простой народ.

Так вот в расчетах средняя температура октября была запланирована 8,7 градусов, а фактически по данным «Гидрометеоцентра», температура была чуть ниже (5,5 градусов). Мы еще, конечно, проверим эту информацию, ведь не вспоминаются сильные морозы в течение октября, но именно вот эта разница в три градуса привела к тому, что коэффициент на который умножается тариф составил 1,96. То есть стоимость и без того дорого отопление увеличится почти в два раза.

В результате за 19 дней октября владельцам однокомнатных квартир площадью 36 квадратных метров насчитали 1199 гривен, а к примеру, жителям 3-комнатной квартиры площадью 66 квадратных метров, придется заплатить за октябрь 1803 гривны.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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