Украина сможет вернуть Донбасс в течение небольшого промежутка времени и без единого выстрела — через внутреннюю консолидацию, экономический рост, борьбу с коррупцией и усиление международного давления на Россию.

Такое мнение высказал заместитель министра по делам «АТО» Георгий Тука.

«Я хочу всем напомнить — в современном мире величайшая победа была одержана без единого выстрела. Я имею в виду распад Советского Союза. Исчез Варшавский договор и исчез Советский Союз. Я верю, что мы вернем Донбасс очень быстро. Вопрос по Крыму — сложнее, но мы также его вернем без выстрелов. Для скептиков советую вспомнить середину 90-х годов, когда Россия трещала по швам. Это и Татарстан, и Карелия, и Сибирская республика. Когда чуть ли не каждый край и область России провозглашали автономию, когда запрещали пролет самолетов над своей территорией. Ельцину чуть удалось остановить этот парад суверенитетов», — заявил украинский нацист.