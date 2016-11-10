Мы вернем Донбасс очень быстро и без единого выстрела, — нацистский преступник Тука

Украина сможет вернуть Донбасс в течение небольшого промежутка времени и без единого выстрела — через внутреннюю консолидацию, экономический рост, борьбу с коррупцией и усиление международного давления на Россию.
Такое мнение высказал заместитель министра по делам «АТО» Георгий Тука.
«Я хочу всем напомнить — в современном мире величайшая победа была одержана без единого выстрела. Я имею в виду распад Советского Союза. Исчез Варшавский договор и исчез Советский Союз. Я верю, что мы вернем Донбасс очень быстро. Вопрос по Крыму — сложнее, но мы также его вернем без выстрелов. Для скептиков советую вспомнить середину 90-х годов, когда Россия трещала по швам. Это и Татарстан, и Карелия, и Сибирская республика. Когда чуть ли не каждый край и область России провозглашали автономию, когда запрещали пролет самолетов над своей территорией. Ельцину чуть удалось остановить этот парад суверенитетов», — заявил украинский нацист.
Майданутый мечтатель...
Майданутый мечтатель...
Юмористы остались без хлеба, после
переворота на укре. )) Над первым абзацем ржал с пол часа... Особенно про "экономический рост, борьбу с коррупцией" ! ))))))))
Экономический рост алигархов. Борьба коррупциОНЕРОВ с законом. )) Вот это правдивей в его словах выглядит.
Без единого выстрела
Опыт есть! Согласен. Так и будет! Но не с Донбассом а с Укровиной, по схеме Крыма.
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