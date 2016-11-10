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Мы вернем Донбасс очень быстро и без единого выстрела, — нацистский преступник Тука

опубликовано vinodelov в Чт, 10/11/2016 - 23:01 Новость: тема тэги гео
Тука Жорик

Украина сможет вернуть Донбасс в течение небольшого промежутка времени и без единого выстрела — через внутреннюю консолидацию, экономический рост, борьбу с коррупцией и усиление международного давления на Россию.

Такое мнение высказал заместитель министра по делам «АТО» Георгий Тука.

«Я хочу всем напомнить — в современном мире величайшая победа была одержана без единого выстрела. Я имею в виду распад Советского Союза. Исчез Варшавский договор и исчез Советский Союз. Я верю, что мы вернем Донбасс очень быстро. Вопрос по Крыму — сложнее, но мы также его вернем без выстрелов. Для скептиков советую вспомнить середину 90-х годов, когда Россия трещала по швам. Это и Татарстан, и Карелия, и Сибирская республика. Когда чуть ли не каждый край и область России провозглашали автономию, когда запрещали пролет самолетов над своей территорией. Ельцину чуть удалось остановить этот парад суверенитетов», — заявил украинский нацист.

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Майданутый мечтатель...

опубликовано Гость (не проверено) в Пт, 11/11/2016 - 05:44

Майданутый мечтатель...

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Юмористы остались без хлеба, после

опубликовано Vandal (не проверено) в Пт, 11/11/2016 - 11:40

переворота на укре. )) Над первым абзацем ржал с пол часа... Особенно про "экономический рост, борьбу с коррупцией" ! ))))))))
Экономический рост алигархов. Борьба коррупциОНЕРОВ с законом. )) Вот это правдивей в его словах выглядит.

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Без единого выстрела

опубликовано Гость (не проверено) в Пт, 11/11/2016 - 13:09

Опыт есть! Согласен. Так и будет! Но не с Донбассом а с Укровиной, по схеме Крыма.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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