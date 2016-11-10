Украинская властная элита во время предвыборной президентской кампании в США потеряла много времени, ведь тесно сотрудничала только с одним кандидатом — Хиллари Клинтон. Поэтому теперь нужно немедленно выстраивать новую стратегию внешней политики уже с командой новоизбранного президента США.

Об этом заявил украинский нацист, гражданин США, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

«Для украинской власти приход к власти Дональда Трампа свидетельствует о нескольких важных вещах. Отныне на Украине не будет двойных стандартов, оффшорных счетов и остальных вещей, по которым партия республиканцев имеет четкую позицию», — подчеркнул Наливайченко.

Он считает, что украинские дипломаты потеряли много времени и не доработали в вопросах «российской агрессии» со штабом Трампа.

«Трамп никогда не отступит от позиции своей команды республиканцев и не прекратит поддерживать Украину в борьбе с Россией. Зато Путин может воспользоваться внешней ошибкой украинцев в дипломатии, которая заключается в отсутствии сотрудничества со штабом Трампа», — считает преступник Наливайченко.