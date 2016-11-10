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Дональд Трамп обеспечит протекционизм, который необходим промышленности США, — эксперт

опубликовано vinodelov в Чт, 10/11/2016 - 23:35 Новость: тема тэги гео
Дональд Трамп

Международный эксперт Евгений Духович считает, что обещанный Дональдом Трампом во время предвыборной кампании протекционизм определенных отраслей в США положительно повлияет на развитие экономики страны, а затем и на рост части мировой экономики

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США негативно повлияла как на мировой, так и на украинском экономический рынок. Это произошло из-за того, считает эксперт, таких результатов голосования мало кто ожидал.

«Внешнеполитический просчет большинства экспертов и социологов привел к тому, что на мировых экономических рынках началась паника», — говорит Евгений Духович.

В свою очередь, сама программа Трампа предусматривает повышение уровня экономики США через протекцию отдельных отраслей промышленности.

«Трамп хочет сделать ставку, в частности, на автомобильную и машиностроительную отрасль. Мощности этих производств ранее успешно работали в большинстве штатов, где и поддержали его на выборах. Если он сможет частично перенести производства, например, из Китая и Мексики, это даст американцам большое количество рабочих мест, ведь уровень безработицы в США в настоящее время, как никогда, высок», — пояснил эксперт.

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