Очередная премьера на Новой сцене Донецкой муздрамы

«Осторожно: двери закрываются! Случай в метро» — так называется спектакль, созданный по киносценарию американского режиссера Николаса Э. Баэра.

Собственно, это премьера именно для недавно открывшейся в театре Новой сцены. А ровно три года назад, 10 ноября 2013 года «…Случай в метро» был предъявлен зрителям на малой сцене Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра. Так что по большому счету, спектакль можно назвать восстановленным, причем удачно: смотрится драматическая история, которая разворачивается в ночном вагоне Нью-Йоркской подземки, на одном дыхании. Впрочем, неважно, где сталкиваются трусость с агрессией — в метро, на улице, среди толпы равнодушных друг к другу людей, или на пустынной улице, это история о том, как поведет себя каждый из нас в экстремальной ситуации, пусть даже на бытовом, в общем-то уровне… Эта история звучит по-особенному в прифронтовом Донецке, который в состоянии военного «экстрима» живет уже почти три года.

Сказать о том, что премьера на Новой сцене, которая буквально «вшита» в зрительный зал, прошла блестяще, значит — не сказать ничего. Потрясение, а следом овации, цветы — заслуженная награда актерскому ансамблю и режиссерской работе.

В спектакле, который поставил три года назад Владимир Пинский, а восстановила режиссер театра Анна Цыбань, играют молоды, талантливые артисты — Екатерина Сечкина, Константин Пасечный, Александр Папирник, Константин Пасечный, Давид Чаргазия и другие…

Как рассказала гендиректор-художественный руководитель театра Наталья Волкова, три года назад спектакль был частью проекта «Молодежь для молодежи». Не утрачена актуальность этого тезиса и на Новой сцене Донецкой муздрамы.