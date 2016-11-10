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Ни одно преступление украинских оккупантов на Донбассе не будет забыто

опубликовано vinodelov в Чт, 10/11/2016 - 23:48 Новость: тема тэги гео
вояка украинский

Этим занимается Специальная комиссия ДНР. Она уже сформировала 947 дел по факту гибели, получения ранения и незаконного удержания мирного населения украинскими военными в период с июня 2014 по октябрь 2016 года.

Такое заявление сделали в пресс-службе Министерства иностранных дел ДНР. Известно, что за период 2014–2016 года были найдены доказательства вины украинской стороны в гибели 301 мирного жителя Донбасса, включая 13 детей. 586 человек из гражданского населения получили ранения, среди них — 41 ребенок. Кроме того, комиссия сформировала шесть дел по нелегальному удерживанию граждан ДНР и ЛНР украинскими военными. Работа по фиксации преступлений украинских военных, совершенных во время так называемой «АТО», а по сути, войны, развязанной Киевом в апреле 2014 года, продолжается.

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Автор (или псевдоним)
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